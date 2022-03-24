Лучше сейчас дать Украине оружие, чем потом искать его еще для других стран - Зеленский

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"Лучше сейчас дать Украине такую поддержку оружием, в которой мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще для других стран. Мы понимаем - это Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польша, стран Центральной Азии",- сказал Зеленский.

Детали

По его словам, чем быстрее это произойдет именно так, как просит Украина, тем быстрее на востоке Европы будет мир.

"Это в наших интересах. Это и в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Потому что демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть. И я подчеркиваю это: никаких авансов такому российскому государству! Никогда снова. Любые шаги в ее сторону или в сторону любого другого нарушителя международного права должны происходить только после их шагов к миру, к общепризнанных правил. И на основе системы превентивного сдерживания", - отметил Зеленский.

Дополнение

В НАТО внимательно выслушали и приняли к сведению просьбу Президента Украины Владимира Зеленского, озвученною им на саммите лидеров Альянса.