Лучше сейчас дать Украине оружие, чем потом искать его еще для других стран - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучше сейчас дать Украине оружие, чем потом искать его еще для других стран. Об этом он сказал выступая на саммите "Большой семерки", передает корреспондент УНН.
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"Лучше сейчас дать Украине такую поддержку оружием, в которой мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще для других стран. Мы понимаем - это Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польша, стран Центральной Азии",- сказал Зеленский.
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По его словам, чем быстрее это произойдет именно так, как просит Украина, тем быстрее на востоке Европы будет мир.
"Это в наших интересах. Это и в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Потому что демократии должны уметь защищать себя. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть. И я подчеркиваю это: никаких авансов такому российскому государству! Никогда снова. Любые шаги в ее сторону или в сторону любого другого нарушителя международного права должны происходить только после их шагов к миру, к общепризнанных правил. И на основе системы превентивного сдерживания", - отметил Зеленский.
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В НАТО внимательно выслушали и приняли к сведению просьбу Президента Украины Владимира Зеленского, озвученною им на саммите лидеров Альянса.