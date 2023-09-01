Краматорськ знеструмлений через ураган — МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Краматорськ знеструмлений через ураган. Про попередні наслідки негоди повідомили у міській військовій адміністрації, передає УНН.
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“Повалені дерева, пошкоджені комунікації. За кілька хвилин природа, схоже, наробила лиха. Зʼясовуємо можливі наслідки негоди. Бригада РЕМ вже працює над відновленням електропостачання”, — повідомила пресслужба Краматорської міської ради.
Деталі
Комендантська година у Краматорську, що на Донеччині, почалась о 21:00. Тож до відновлювальних робіт комунальники зможуть приступити лише зранку (після 5:00). Втім, у міській раді відзначили, що заявки про пошкодження від мешканців вже приймаються на єдиний міський Контакт-центр 099-099-1505.
Нагадаємо
Минулого тижня жителі Краматорська частково залишились без газу, бо російські військові вгатили по місту ракетами й пошкодили газові магістралі.