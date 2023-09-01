Краматорск обесточенный из-за урагана — МВА

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“Поваленные деревья, поврежденные коммуникации. Через несколько минут природа, похоже, натворила беды. Выясняем возможные последствия непогоды. Бригада РЭС уже работает над возобновлением электроснабжения”, — сообщила пресс-служба Краматорского городского совета.

Детали

Комендантский час в Краматорске на Донетчине начался в 21:00. Поэтому к восстановительным работам коммунальщики смогут приступить только утром (после пяти часов). Впрочем, в городском совете отметили, что заявки о повреждениях от жителей уже принимаются на единый городской Контакт-центр 099-099-1505.

Напомним

На прошлой неделе жители Краматорска частно остались без газа, потому что российские военные ударили по городу ракетами и повредили газовые магистрали.