Крадіжка століття: в Підмосков'ї вкрали шкури леопарда, крокодила і 40 томів творів Леніна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Підмосков'ї невідомі пограбували будинок колишнього члена партії "Народна воля" (зараз "Російський загальнонародний союз" - ред.). Злочинці не чіпали гроші та коштовності, але вкрали з дому шкури леопарда, крокодила і пітона, а також 40 томів творів Володимира Леніна і 45 томів Карла Маркса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.

За даними каналу, злочин було скоєно в селі Татарки.

Ім'я потерпілого не уточнюється.

Загальна сума збитку поки невідома, але в повідомленні зазначено, що "вкрали найдорожче".

Нагадаємо, в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області з бази відпочинку невідомі вкрали катамарани.

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