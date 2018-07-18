Крадіжка століття: в Підмосков'ї вкрали шкури леопарда, крокодила і 40 томів творів Леніна

КИЇВ. 18 липня. УНН. У Підмосков'ї невідомі пограбували будинок колишнього члена партії "Народна воля" (зараз "Російський загальнонародний союз" - ред.). Злочинці не чіпали гроші та коштовності, але вкрали з дому шкури леопарда, крокодила і пітона, а також 40 томів творів Володимира Леніна і 45 томів Карла Маркса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.