Крадіжка століття: в Підмосков'ї вкрали шкури леопарда, крокодила і 40 томів творів Леніна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У Підмосков'ї невідомі пограбували будинок колишнього члена партії "Народна воля" (зараз "Російський загальнонародний союз" - ред.). Злочинці не чіпали гроші та коштовності, але вкрали з дому шкури леопарда, крокодила і пітона, а також 40 томів творів Володимира Леніна і 45 томів Карла Маркса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
За даними каналу, злочин було скоєно в селі Татарки.
Ім'я потерпілого не уточнюється.
Загальна сума збитку поки невідома, але в повідомленні зазначено, що "вкрали найдорожче".
Нагадаємо, в Переяслав-Хмельницькому районі Київської області з бази відпочинку невідомі вкрали катамарани.