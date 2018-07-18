Кража века: в Подмосковье украли шкуры леопарда, крокодила и 40 томов сочинений Ленина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Подмосковье неизвестные ограбили дом бывшего члена партии "Народная воля" (сейчас "Российский общенародный союз" - ред.). Преступники не тронули деньги и драгоценности, но украли из дома шкуры леопарда, крокодила и питона, а также 40 томов сочинений Владимира Ленина и 45 томов Карла Маркса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным канала, преступление было совершено в деревне Татарки.
Имя пострадавшего не уточняется.
Общая сумма ущерба пока неизвестна, но в сообщении отмечено, что "украли самое дорогое".
Напомним, в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области с базы отдыха неизвестные украли катамараны.