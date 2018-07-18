Кража века: в Подмосковье украли шкуры леопарда, крокодила и 40 томов сочинений Ленина

По данным канала, преступление было совершено в деревне Татарки.



Имя пострадавшего не уточняется.



Общая сумма ущерба пока неизвестна, но в сообщении отмечено, что "украли самое дорогое".

Напомним, в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области с базы отдыха неизвестные украли катамараны.