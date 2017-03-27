Крадіжка перетворилася на переслідування зі стріляниною в Одесі

“Зловмисники намагалися втекти з місця події на своєму автомобілі марки „Audi“. На законні вимоги правоохоронців зупинити транспортний засіб зловмисники не відреагували. Щоб не допустити тяжких наслідків під час переслідування працівниками поліції була застосована табельна вогнепальна зброя з метою зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження”, — зазначила старший інспектор відділу комунікації ГУ НП в Одеській області Анастасія Якубенко.

Під час переслідування транспортний засіб скоїв декілька ДТП та був зупинений. В подальшому працівниками поліції був затриманий один зі зловмисників, особи інших встановлені та вживаються заходи щодо їх затримання. На даний час розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 березня поліція затримала чоловіка, який прострелив ногу студенту в Києві.