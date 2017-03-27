Кража превратилась в преследование со стрельбой в Одессе

"Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на своем автомобиле марки "Audi ". На законные требования правоохранителей остановить транспортное средство злоумышленники не отреагировали. Чтобы не допустить тяжелых последствий во время преследования сотрудниками полиции было применено табельное огнестрельное оружие с целью остановки транспортного средства путем его повреждения ", - отметила старший инспектор отдела коммуникации ГУ НП в Одесской области Анастасия Якубенко.

Во время преследования транспортное средство совершило несколько ДТП и было остановлено. В дальнейшем работниками полиции был задержан один из злоумышленников, лица других установлены и принимаются меры по их задержанию. В настоящее время начато уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 марта полиция задержала мужчину, который прострелил ногу студенту в Киеве .