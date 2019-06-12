КПВВ "Золоте" на Донбасі продовжує працювати лише з української сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Ситуація з КПВВ "Золоте" на Луганщині незмінна. Воно продовжує працювати лише з боку підконтрольної Україні території, однак пропуск людей та автомобілів через нього не здійснюється. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.
"КПВВ "Золоте" не працює. Тобто з української сторони воно готове, прикордонники на ньому чергують, але незаконні збройні формування окупованих територій не здійснюють пропуск на цьому КПВВ", - зазначив Лисянський.
Отже, за словами Лисянського, КПВВ "Золоте" не працює виключно з причини того, що НЗФ та окупаційна адміністрація непідконтрольної території Луганської області не пропускають туди людей.
Нагадаємо, планувалося, що 24 березня українська сторона на Донбасі спробує відкрити КПВВ "Золоте".
При цьому, російські окупанти відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлювало відкриття КПВВ "Золоте".