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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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КПВВ на адмінмежі з Кримом функціонують у штатному режимі - О.Слободян

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на ранок понеділка контрольні пункти в'їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом продовжують функціонувати у штатному режимі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у відеозведенні на сторінці відомства у Facebook, передає УНН.

КПВВ на адмінмежі з Кримом функціонують у штатному режимі - О.Слободян

"КПВВ на напрямку тимчасово окупованого півострова функціонували у штатному режимі, продовжують функціонувати у штатному режимі. За минулу добу адмінмежу до тимчасово окупованого півострова перетнуло трохи більше 4 тис. 300 осіб та 700 транспортних засобів. Ситуацію продовжуємо відстежувати. Прикордонники перебувають на своїх позиціях", - сказав О.Слободян.

Нагадаємо, прес-служба оперативного командування “Південь” повідомила, що підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування “Південь” та виконує бойові завдання в Херсонський області, повідомив про роззброєння бойовиків на адмінмежі з Кримом.

Також нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селі Чонгар Херсонської області близько 20:00 12 лютого озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана.

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