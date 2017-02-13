КПВВ на админгранице с Крымом функционируют в штатном режиме - А.Слободян

"КПВВ на направлении временно оккупированного полуострова функционировали в штатном режиме, продолжают функционировать в штатном режиме. За прошедшие сутки админграницу на временно оккупированный полуостров пересекли чуть больше 4 тыс. 300 человек и 700 транспортных средств. Ситуацию продолжаем отслеживать. Пограничники находятся на своих позициях", - сказал О.Слободян.

Напомним, прес-сслужба оперативного командования “Юг” сообщила, что подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонской области, сообщило о разоружении боевиков на админгранице с Крымом .

Также напомним, ранее сообщалось, что в селе Чонгар Херсонской области около 20:00 12 февраля вооруженные люди в военной форме захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.