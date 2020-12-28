КПВВ будуть об'єктами оборонного призначення: уряд визначив основні вимоги до облаштування

“З самого початку створення всіх КПВВ, з початку 2014 року, з початку агресії російської Федерації, по-суті кожний пункт жив окремим життям, і виникла проблема з їх технічним облаштуванням, створенням належних технічних умов для людей, які перетинають лінію дотику та адміністративну межу. Положення визначає основні вимоги до облаштування КПВВ”, — повідомив віцепрем’єр- міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

З його слів, в першу чергу це визначення режимної зони, сервісної зони, сервісного обслуговування.

“Режимна та сервісна зона КПВВ будуть облаштовуватись саме тимчасовими модульними спорудами з відповідним захистом від стрілецької зброї. Важливо, що КПВВ будуть об’єктами оборонного призначення, і також знімається питання відсутності єдиного господаря, що мало негативний вплив на якість їх утримання. Наша задача — це створення умов та забезпечення найпростіших людських потреб”, — повідомив міністр.

Уряд підтримав проект постанови з доопрацюванням в 1 день.

Нагадаємо, російські збройні формування другий місяць поспіль залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське” та “Мар’їнка”.



Фактичний пропуск здійснюють лише два КПВВ.