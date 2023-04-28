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"Кожне зло проти нашої країни наближає державу-терориста до провалу й покарання": Зеленський відреагував на нічну атаку рф

Київ • УНН

 • 285589 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку армії рф на Україну, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - написав Президент у соцмережах.

Він подякував Повітряним силам, зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей.

"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

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