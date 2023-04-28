"Кожне зло проти нашої країни наближає державу-терориста до провалу й покарання": Зеленський відреагував на нічну атаку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку армії рф на Україну, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під’їзд. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - написав Президент у соцмережах.
Він подякував Повітряним силам, зенітникам, усім, хто допомагає долати наслідки ворожих атак, усім, хто захищає наших людей.
"Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.