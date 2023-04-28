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"Каждое зло против нашей страны приближает государство-террориста к провалу и наказанию": Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

Киев • УНН

 • 285583 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку армии рф на Украину, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов – мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, среди них ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизнь ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", - написал Президент в соцсетях.

Он поблагодарил Воздушные силы, зенитчиков, всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, всех, кто защищает наших людей.

"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

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