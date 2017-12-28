Кожне п'яте кафе сьогодні порушує норми якості та безпеки - Рубан
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кожне п'яте столичне кафе і ресторан порушують норми законодавства в сфері безпеки і якості продуктів харчування. Про це під час прес-конференції заявив глава ГУ Держпотребслужби в місті Києві Олег Рубан, передає УНН.
За словами О.Рубана, на сьогоднішній день порушниками законодавства є кожне п'яте кафе і ресторан.
Також, порушниками законодавства є: кожен другий столичний заклад пересувної торгівлі або МАФи, кожна десята торговельна мережа або супермаркет, розповів він.
Серед основних порушень: терміни зберігання, відсутність супровідних документів, невідповідність заявленому асортименту, сфальсифіковані медичні перевірки.
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О.Рубан відзначив збільшення кількості скарг на неякісні товари. Він вважає це наслідком зростання довіри до служби.
"Ми бачимо тенденцію до зростання звернень, тобто, зростає довіра споживача до влади", - сказав він, додавши, що серед загальної кількості, основну частину звернень займають скарги на придбання неякісних товарів і продуктів харчування.
Як повідомляв УНН, за словами політика Сергія Тригубенка, Україна потопає в фальсифікаті через безконтрольності та безкарності недобросовісного бізнесу.
Мова про мораторій на перевірки, який, на думку багатьох експертів, спровокував зростання кількості неякісного товару на полицях магазинів і масових отруєнь.