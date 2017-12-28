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Каждое пятое кафе сегодня нарушает нормы качества и безопасности - Рубан

Киев • УНН

 • 12368 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Каждое пятое столичное кафе и ресторан нарушают нормы законодательства в сфере безопасности и качества продуктов питания. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГУ Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, передает УНН.

Каждое пятое кафе сегодня нарушает нормы качества и безопасности - Рубан

По словам О.Рубана, на сегодняшний день нарушителями законодательства является каждое пятое кафе и ресторан.

Также, нарушителями законодательства являются: каждое второе столичное заведение передвижной торговли либо МАФЫ, каждая десятая торговая сеть или супермаркет, рассказал он.

Среди основных нарушений: сроки хранения, отсутствие сопроводительных документов, несоответствие заявленному ассортименту, сфальсифицированные медицинские проверки.

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О.Рубан отметил увеличение количества жалоб на некачественные товары. Он считает это следствием роста доверия к службе.

"Мы видим тенденцию к росту обращений, то есть, растет доверие потребителя к власти", - сказал он, добавив, что среди общего количества, основную часть обращений занимают жалобы на приобретение некачественных товаров и продуктов питания.

Как сообщал УНН, по словам политика Сергея Тригубенка, Украина утопает в фальсификате по причине бесконтрольности и безнаказанности недобросовестного бизнеса.

Речь о моратории на проверки, который, по мнению многих экспертов, спровоцировал рост количества некачественного товара на полках магазинов и массовых отравлений.

Украинские Национальные Новости

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