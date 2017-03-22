Кожна п'ята справа у ЄСПЛ стосується України

З його слів, з 2002 року Україна накопичила велику кількість невирішених проблем, пов'язаних з функціонуванням правоохоронних органів, прокуратури та судової системи в аспекті кримінальної юстиції.

"Європейський суд за цей час ідентифікував великий сегмент проблем, які треба адресувати державі через процедуру виконання рішень Європейського суду з прав людини.... У даний час ми бачимо, що Україна досить міцно зайняла перше місце за кількістю заяв до Європейського суду з прав людини. Приблизно 19 тисяч заяв перебуває у ЄСПЛ, кожна п'ята справа, яка перебуває на розгляді суду, стосується України", - зазнави П.Пушкар.

За його словами, матеріали позовів зазвичай стосуються питань ефективності розслідування справ, пов'язаних з порушеннями права на життя, обмеженням права на свободу та особисту недоторканність.

Він вважає, що невирішені проблеми правоохоронної і судової системи призвели до великої кількості повторюваних порушень.

Нагадаємо, міністр П.Петренко розповів про п’ять великих справ України в ЄСПЛ.