Каждое пятое дело в ЕСПЧ касается Украины

По его словам, с 2002 года Украина накопила большое количество нерешенных проблем, связанных с функционированием правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы в аспекте уголовной юстиции.

"Европейский суд за это время идентифицировал большой сегмент проблем, которые надо адресовать государству через процедуру выполнения решений Европейского суда по правам человека... В настоящее время мы видим, что Украина достаточно прочно заняла первое место по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека. Примерно 19 тысяч заявлений находится в ЕСПЧ, каждое пятое дело, находящееся на рассмотрении суда, касается Украины", - потерпел П.Пушкарь.

По его словам, материалы исков обычно касаются вопросов эффективности расследования дел, связанных с нарушениями права на жизнь, ограничением права на свободу и личную неприкосновенность.

Он считает, что нерешенные проблемы правоохранительной и судебной системы привели к большому количеству повторяющихся нарушений.

Напомним, министр П.Петренко рассказал о пяти больших делах Украины в ЕСПЧ.