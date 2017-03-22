Каждое пятое дело в ЕСПЧ касается Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня каждый пятый иск на рассмотрении Европейского суда по правам человека касается Украины. Об этом сообщил начальник отдела департамента Совета Европы по исполнению решений ЕСПЧ Павел Пушкарь, передает УНН со ссылкой на Зеркало недели.
По его словам, с 2002 года Украина накопила большое количество нерешенных проблем, связанных с функционированием правоохранительных органов, прокуратуры и судебной системы в аспекте уголовной юстиции.
"Европейский суд за это время идентифицировал большой сегмент проблем, которые надо адресовать государству через процедуру выполнения решений Европейского суда по правам человека... В настоящее время мы видим, что Украина достаточно прочно заняла первое место по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека. Примерно 19 тысяч заявлений находится в ЕСПЧ, каждое пятое дело, находящееся на рассмотрении суда, касается Украины", - потерпел П.Пушкарь.
По его словам, материалы исков обычно касаются вопросов эффективности расследования дел, связанных с нарушениями права на жизнь, ограничением права на свободу и личную неприкосновенность.
Он считает, что нерешенные проблемы правоохранительной и судебной системы привели к большому количеству повторяющихся нарушений.
Напомним, министр П.Петренко рассказал о пяти больших делах Украины в ЕСПЧ.