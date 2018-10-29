Кожен третій ліцензіат у сфері поводження з небезпечними відходами не пройшов перевірку Мінприроди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З початку року Міністерство екології і природних ресурсів перевірило 114 підприємств, що мають ліцензію у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на відповідний документ.
За підсумками, ліцензій позбавлено 46 спецпідприємств. Тобто кожне третє підприємство не змогло підтвердити ресурсну базу та наявність відповідних технологій для роботи з отрутохімікатами.
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До кінця року заплановано перевірити ще 16 спецпідприємств, зокрема у листопаді перевірку пройдуть 9 ліцензіатів.
Нагадаємо, за час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася на безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складували їх на стихійних звалищах, стверджують профільні експерти.
Дозвіл на перевірки Мінприроди отримало тільки з 2018 року і одразу розпочало масштабний аудит сфери.