Каждый третий лицензиат в сфере обращения с опасными отходами не прошел проверку Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С начала года Министерство экологии и природных ресурсов проверило 114 предприятий, имеющих лицензию в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
По итогам, лицензий лишены 46 спецпредприятий. То есть каждое третье предприятие не смогло подтвердить ресурсную базу и наличие соответствующих технологий для работы с ядохимикатами.
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До конца года запланировано проверить еще 16 спецпредприятий, в частности в ноябре проверку пройдут 9 лицензиатов.
Напомним, за время действия моратория на проверки бизнеса большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо обезвреживания ядохимикатов складировали их на стихийных свалках, утверждают профильные эксперты.
Разрешение на проверки Минприроды получило только с 2018 года и сразу начало масштабный аудит сферы.