Кожен день бойових успіхів наближає нашу перемогу: Резніков подякував ЗСУ за успішну відбиття ракетних атак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Повітряним Силам ЗС України за ефективне відбиття сьогоднішньої ракетної атаки ворога, передає УНН.
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«Одна з наймасштабніших ракетних атак… Дякую Повітряним Силам ЗС України за вашу сьогоднішню роботу. Збиття 54 ракет врятувало життя десятків людей і захистило ключові об'єкти нашої економічної інфраструктури. Кожен день бойових успіхів наближає нашу перемогу», – написав Резніков.
Нагадаємо
росія зранку завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.