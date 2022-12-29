Кожен день бойових успіхів наближає нашу перемогу: Резніков подякував ЗСУ за успішну відбиття ракетних атак

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«Одна з наймасштабніших ракетних атак… Дякую Повітряним Силам ЗС України за вашу сьогоднішню роботу. Збиття 54 ракет врятувало життя десятків людей і захистило ключові об'єкти нашої економічної інфраструктури. Кожен день бойових успіхів наближає нашу перемогу», – написав Резніков.

Нагадаємо

росія зранку завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням Генштабу ЗСУ, Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час масованої атаки.