Каждый день боевых успехов приближает нашу победу: Резников поблагодарил ВСУ за успешное отражение ракетных атак

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«Одна из самых масштабных ракетных атак… Спасибо Воздушным Силам ВС Украины за вашу сегодняшнюю работу. Сбиты 54 ракеты. Это спасло жизнь десятков людей и защитило ключевые объекты нашей экономической инфраструктуры. Каждый день боевых успехов приближает нашу победу», – написал Резников.

Напомним

россия утром нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.