Каждый день боевых успехов приближает нашу победу: Резников поблагодарил ВСУ за успешное отражение ракетных атак
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Воздушные Силы ВС Украины за эффективное отражение сегодняшней ракетной атаки врага, передает УНН.
Цитата
«Одна из самых масштабных ракетных атак… Спасибо Воздушным Силам ВС Украины за вашу сегодняшнюю работу. Сбиты 54 ракеты. Это спасло жизнь десятков людей и защитило ключевые объекты нашей экономической инфраструктуры. Каждый день боевых успехов приближает нашу победу», – написал Резников.
Напомним
россия утром нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.