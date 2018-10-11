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Кожен четвертий молодий українець палить - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ініціатива U-Report за підтримки UNICEF опитала українську молодь щодо куріння. Дослідження відбувалося 5–7 вересня 2018 р. за допомогою СМС, FB, Telegram та інших каналів. За підсумками дослідження, виявилося, що більше половини молодих українців постійно бачать рекламу сигарет, передає УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь 12 276 U-репортерів віком від 14 до 34 роки.

"Результати опитування продемонстрували, що 60,4% молоді бачили рекламу сигарет. Серед них більшість спостерігає її у кіосках — 56,8%, супермаркетах (біля каси) — 48,9% та в інтернеті — 25,5%", - йдеться у звіті за підсумками дослідження.

Згідно з даними дослідження, майже 21% опитаних U-репортерів зазначив, що курить.

Також, серед опитаних віком 14–17 років тютюн уживає 14,6%, а серед тих, кому 18–19 років, — 21%.

"Окрім того, серед тих, хто нині не курить, близько половини пробувало курити кальяни — 49,2%. Звичайні сигарети дегустувало 44,2% опитаних некурців, сигарети зі смаковими добавками — 23,7%, вейпи — 19,4%. Частка тих, хто ніколи не пробував тютюнову продукцію, незначна — лише 24,3%", - зазначили у Центрі.

Нагадаємо, як писав УНН, у Парламенті зареєстровано законопроект №9065, який передбачає стократне збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім та запровадження кримінальної відповідальності за втягнення малолітніх у п’янство.

Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю у торгових точках менше 40 м. кв, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних подвір’їв.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич та Денис Силантьєв. 

Також нагадаємо, за даними ESPAD, кожен 10-й український підліток викурив першу сигарету в 14 років. 

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