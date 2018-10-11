Каждый четвертый молодой украинец курит - исследование

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Инициатива U-Report при поддержке UNICEF опросила украинскую молодежь о курении. Исследование происходило 5-7 сентября 2018 года с помощью СМС, FB, Telegram и других каналов. По итогам исследования, оказалось, что более половины молодых украинцев постоянно видят рекламу сигарет, передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в опросе приняли участие 12 276 U-репортеров в возрасте от 14 до 34 лет.

"Результаты опроса показали, что 60,4% молодежи видели рекламу сигарет. Среди них большинство наблюдает ее в киосках - 56,8%, супермаркетах (около кассы) - 48,9% и в интернете - 25,5%", - говорится в отчете по итогам исследования.

Согласно данным исследования, почти 21% опрошенных U-репортеров отметил, что курят.

Также, среди опрошенных в возрасте 14-17 лет табак употребляет 14,6%, а среди тех, кому 18-19 лет - 21%.

"Кроме того, среди тех, кто сейчас не курит, около половины пробывло курить кальяны - 49,2%. Обычные сигареты дегустировали 44,2% опрошенных некурящих, сигареты с добавками - 23,7%, вейпы - 19,4%. Доля тех, кто никогда не пробовал табачную продукцию, незначительна - всего 24,3%", - отметили в Центре.

Напомним, как писал УНН, в парламенте зарегистрировано законопроект №9065, который предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.

Также документом предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 м. кв, если они расположены ближе, чем 200 метров до школьных дворов.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.

Также напомним, по данным ESPAD, каждый 10-й украинский подросток выкурил первую сигарету в 14 лет.

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