Кожен 5-й депутат облради в Україні буде представником партії "Слуга Народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Кожен 5-й депутат облради в Україні буде представником партії “Слуга Народу”. Про це свідчать попередні дані паралельного підрахунку голосів, проведеного партією, передає УНН.
Як зазначив на брифінгу в Києві голова партії Олександр Корнієнко, після обробки результатів паралельного підрахунку голосів із 49% дільниць “Слуга Народу” має 20% місць в обласних радах, 17% — у районних і здобуває 15% — місць голів ОТГ.
Паралельний підрахунок голосів засвідчив іще й перемогу представника “Слуги Народу” на виборах до Верховної ради у 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набирав там понад 33% голосів, випередивши найближчого опонента на 1400 голосів.
Попри значну кількість зафіксованих порушень, зазначив Корнієнко, вони не мали суттєвого впливу на результати виборів.
Волевиявлення відбулося за всіма демократичними стандартами. Водночас підкреслив, що там, де є суттєві порушення, партія юридично відстоюватиме голоси виборців.
“Наші партійні структури готуються до позовів. Десь уже пішли позови. Наша стратегія — всім порушенням даємо хід і намагаємося їм дати юридичне розгортання. Тому що будь-який подібний момент у виборчому процесі потрібно висвітлювати, спробувати вирішити на користь ображеної сторони. Тим самим ми робимо виборчий процес кращим, і на майбутнє зокрема”, — сказав Корнієнко.