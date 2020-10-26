Каждый 5-й депутат облсовета в Украине будет представителем партии "Слуга народа"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Каждый 5-й депутат облсовета в Украине будет представителем партии "Слуга народа". Об этом свидетельствуют предварительные данные параллельного подсчета голосов, проведенного партией, передает УНН.
Как отметил на брифинге в Киеве председатель партии Александр Корниенко, после обработки результатов параллельного подсчета голосов с 49% участков "Слуга народа" имеет 20% мест в областных советах, 17% - в районных и приобретает 15% - мест голов ОТГ.
Параллельный подсчет голосов показал еще и победу представителя "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду в 208 округе (Черниговская область). Анатолий Гунько набирал там более 33% голосов, опередив ближайшего оппонента на 1400 голосов.
Несмотря на значительное количество зафиксированных нарушений, отметил Корниенко, они не имели существенного влияния на результаты выборов.
Волеизъявление произошло по всем демократическим стандартам. В то же время подчеркнул, что там, где есть существенные нарушения, партия юридически будет отстаивать голоса избирателей.
"Наши партийные структуры готовятся к искам. Где-то уже пошли иски. Наша стратегия - всем нарушением даем ход и пытаемся им дать юридическое развертывание. Потому что любой подобный момент в избирательном процессе нужно освещать, попробовать решить в пользу оскорбленной стороны. Тем самым мы делаем избирательный процесс лучшим, и на будущее в частности", - сказал Корниенко.