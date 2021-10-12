Ковбаси, копченості та свинина: дієтолог назвала шкідливі продукти при Covid - 19

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"Будь-які продукти, які містять в собі хімічні речовини, ті, які готові до вживання, всі без винятку шкідливі. Це можуть бути консерванти, згущувачі, ароматизатори - все що завгодно, це все завжди згущує кров. Рівень плинності крові залежить від якісної повноцінної роботи печінки. Тому раціон, якщо людина хворіє, має бути максимально повноцінним, але і максимально легким. Можна готувати на пару, варити, запікати, але ні в якому разі не вживати жирне і смажене, звичайно це згущує кров", - прокоментувала вона.

Дієтолог додає, що при хворобі організму дуже складно перетравлювати важку смажену їжу, саме тому кров може ставати в'язкою, що особливо небезпечно при Covid - 19.

"Свинина так, це найбільш жирне м'ясо, там багато холестерину, а холестерин ускладнять плинність крові. (...) До речі, імунні клітини, в тому числі виробляються в печінці, тому коли їй доводиться ще більше виконувати завдання при будь-якому запаленні, то звичайно бажано її не навантажувати", - резюмувала Бойченко.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.