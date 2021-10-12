Колбасы, копчёности и свинина: диетолог назвала вредные продукты при Covid - 19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. При Covid - 19 повышается риск увеличения вязкости крови, именно поэтому важно обращать внимание на продукты питания, которые нагружают печень. Отказаться лучше от колбас, копчёностей и свинины. Об этом рассказала диетолог Лариса Бойченко, передает УНН.
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“Любые продукты, которые содержат в себе химические вещества, те, которые готовы к употреблению, все без исключения вредны. Это могут быть консерванты, загустители, ароматизаторы — все что угодно, это все всегда сгущает кровь. Уровень текучести крови зависит от качественной полноценной работы печени. Поэтому рацион, если человек болеет, должен быть максимально полноценным, но и максимально щадящим. Можно готовить на пару , варить, запекать, но ни в коем случае не употреблять жирное и жареное, конечно это сгущает кровь”, — прокомментировала она.
Диетолог добавляет, что при болезни организму очень сложно переваривать тяжелую жареную пищу, именно поэтому кровь может становиться вязкой, что особо опасно при Covid — 19.
“Свинина да, это самое жирное мясо, там много холестерина, а холестерин осложнят текучесть крови. (...) Кстати, иммунные клетки, в том числе вырабатываются в печени, поэтому когда ей приходится еще больше выполнять задачу при любом воспалении, то конечно желательно ее не нагружать”, — резюмировала Бойченко.
К слову
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.