Косюк вирішив продати бренд “Наша Ряба”?
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З полиць магазинів зник відомий бренд охолодженої курятини “Наша Ряба”, що належить МХП Юрія Косюка, повідомляє УНН.
Бренд був створений МХП у 2001 році. Тоді українцям вперше запропонували свіжу охолоджену курятину замість заморожених курячих стегенець.
Зараз “Наша Ряба” входить в десятку найдорожчих брендів України, вартість якого становить 160 млн дол. Чи реальна така вартість для бренду і чому продукція зникла з магазинів — в МХП поки не коментують, а тому подальша доля бренду невідома.
Натомість в магазинах з’явився новий бренд курятини “Та сама курочка”.