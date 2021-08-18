Косюк вирішив продати бренд “Наша Ряба”?

Бренд був створений МХП у 2001 році. Тоді українцям вперше запропонували свіжу охолоджену курятину замість заморожених курячих стегенець.

Зараз “Наша Ряба” входить в десятку найдорожчих брендів України, вартість якого становить 160 млн дол. Чи реальна така вартість для бренду і чому продукція зникла з магазинів — в МХП поки не коментують, а тому подальша доля бренду невідома.

Натомість в магазинах з’явився новий бренд курятини “Та сама курочка”.



