Косюк решил продать бренд "Наша Ряба"?
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. С полок магазинов исчез известный бренд охлажденной курятины "Наша Ряба", принадлежащий МХП Юрия Косюка, сообщает УНН.
Бренд был создан МХП в 2001 году. Тогда украинцам впервые предложили свежую охлажденную курятину вместо замороженных куриных окорочков.
Сейчас "Наша Ряба" входит в десятку самых дорогих брендов Украины, стоимость которого составляет 160 млн долл. Реальна ли такая стоимость для бренда и почему продукция исчезла из магазинов - в МХП пока не комментируют, а потому дальнейшая судьба бренда неизвестна.
Зато в магазинах появился новый бренд курятины "Та самая курочка".