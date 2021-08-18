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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 11400 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 37254 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 67846 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 140184 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158834 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126366 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121940 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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2 марта, 04:30 • 124987 просмотра

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Косюк решил продать бренд "Наша Ряба"?

Косюк решил продать бренд "Наша Ряба"?

Киев  •  УНН

 • 27920 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. С полок магазинов исчез известный бренд охлажденной курятины "Наша Ряба", принадлежащий МХП Юрия Косюка, сообщает УНН.

Бренд был создан МХП в 2001 году. Тогда украинцам впервые предложили свежую охлажденную курятину вместо замороженных куриных окорочков.

Сейчас "Наша Ряба" входит в десятку самых дорогих брендов Украины, стоимость которого составляет 160 млн долл. Реальна ли такая стоимость для бренда и почему продукция исчезла из магазинов - в МХП пока не комментируют, а потому дальнейшая судьба бренда неизвестна.

Зато в магазинах появился новый бренд курятины "Та самая курочка".

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