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Косюк повідомив, де відкрив перший м‘ясомаркет

Косюк повідомив, де відкрив перший м‘ясомаркет

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк відкрив перший магазин нового формату "М’ясомаркет" в Ковелі на Волині, повідомляє УНН з посиланням на Facebook сторінку бізнесмена.

На відміну від вже існуючих точок фірмової торгівлі "Наша Ряба", тут передбачається ширший асортимент та ще кращий сервіс для споживачів. Окрім курятини, в магазині доступні й інші види м’яса, хліб, бакалія, овочі.

"Головною особливістю "М’ясомаркетів" стануть "м’ясні сомельє" — експерти, які радо допоможуть покупцям із вибором та дадуть поради щодо приготування страв з птиці та інших видів м’яса", - підкреслив Косюк.

Він також відзначив величезну роботу команди МХП з розробки та запуску нового формату, а також подякував партнеру Михайлу Тихонюку за довіру та проактивну участь у відкритті пілотного магазину.

Плани у агрохолдинга амбітні - відкрити тисячі магазинів по всій Україні. Вже до кінця цього місяця відкриються ще дві точки — в Сумах та Миколаєві, а до початку 2021 року планується запуск півсотні таких "М’ясомаркетів". Магазини будуть відрізнятися залежно від специфіки певного міста, мікрорайону та потреб людей, які там проживають.

"Це будуть магазини біля будинку з сучасною технікою та обладнанням. Для клієнтів будуть діяти акції і знижки, а також програма лояльності. Асортимент буде включати як нефасоване м'ясо, так і фасовану продукцію таких брендів компанії як “Наша Ряба”, “Бащинський”, “Секрети Шефа”, — зазначив керівник управління по роботі з франчайзінгом в МХП Дмитро Морозов.

Нагадаємо, МХП ухвалив стратегічне рішення і почав процеси трансформації з сировинної компанії у "кулінарну". За словами власника компанії Юрія Косюка, цей перехід дозволить стати більш орієнтованим на споживача продукції. Стратегія буде реалізована масштабно протягом декількох наступних років.

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