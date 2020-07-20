Косюк сообщил, где открыл первый мясомаркет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк открыл первый магазин нового формата "Мясомаркет" в Ковеле на Волыни, сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу бизнесмена.
В отличие от уже существующих точек фирменной торговли "Наша Ряба", здесь предполагается широкий ассортимент и еще лучший сервис для потребителей. Кроме курятины, в магазине доступны и другие виды мяса, хлеб, бакалея, овощи.
"Главной особенностью "Мясомаркетов" станут "мясные сомелье" - эксперты, которые с радостью помогут покупателям с выбором и дадут советы по приготовлению блюд из птицы и других видов мяса", - подчеркнул Косюк.
Он также отметил огромную работу команды МХП по разработке и запуску нового формата, а также поблагодарил партнера Михаила Тихонюка за доверие и проактивное участие в открытии пилотного магазина.
Планы у агрохолдинга амбициозные - открыть тысячи магазинов по всей Украине. Уже к концу этого месяца откроются еще две точки - в Сумах и Николаеве, а к началу 2021 года планируется запуск полсотни таких "Мясомаркетов". Магазины будут отличаться в зависимости от специфики определенного города, микрорайона и потребностей людей, которые там проживают.
"Это будут магазины у дома с современной техникой и оборудованием. Для клиентов будут действовать акции и скидки, а также программа лояльности. Ассортимент будет включать как нефасованное мясо, так и фасованную продукцию таких брендов компании, как "Наша Ряба", "Бащинский", "Секреты Шефа", - отметил руководитель управления по работе с франчайзингом в МХП Дмитрий Морозов.
Напомним, МХП принял стратегическое решение и начал процессы трансформации с сырьевой компании в "кулинарную". По словам владельца компании Юрия Косюка, этот переход позволит стать более ориентированным на потребителя продукции. Стратегия будет реализована масштабно втечение нескольких последующих лет.