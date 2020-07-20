Косюк сообщил, где открыл первый мясомаркет

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29116 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101526 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133342 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110563 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131256 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102020 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Косюк сообщил, где открыл первый мясомаркет

Косюк сообщил, где открыл первый мясомаркет

Киев  •  УНН

 • 51778 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк открыл первый магазин нового формата "Мясомаркет" в Ковеле на Волыни, сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу бизнесмена.

В отличие от уже существующих точек фирменной торговли "Наша Ряба", здесь предполагается широкий ассортимент и еще лучший сервис для потребителей. Кроме курятины, в магазине доступны и другие виды мяса, хлеб, бакалея, овощи.

"Главной особенностью "Мясомаркетов" станут "мясные сомелье" - эксперты, которые с радостью помогут покупателям с выбором и дадут советы по приготовлению блюд из птицы и других видов мяса", - подчеркнул Косюк.

Он также отметил огромную работу команды МХП по разработке и запуску нового формата, а также поблагодарил партнера Михаила Тихонюка за доверие и проактивное участие в открытии пилотного магазина.

Планы у агрохолдинга амбициозные - открыть тысячи магазинов по всей Украине. Уже к концу этого месяца откроются еще две точки - в Сумах и Николаеве, а к началу 2021 года планируется запуск полсотни таких "Мясомаркетов". Магазины будут отличаться в зависимости от специфики определенного города, микрорайона и потребностей людей, которые там проживают.

"Это будут магазины у дома с современной техникой и оборудованием. Для клиентов будут действовать акции и скидки, а также программа лояльности. Ассортимент будет включать как нефасованное мясо, так и фасованную продукцию таких брендов компании, как "Наша Ряба", "Бащинский", "Секреты Шефа", - отметил руководитель управления по работе с франчайзингом в МХП Дмитрий Морозов.

Напомним, МХП принял стратегическое решение и начал процессы трансформации с сырьевой компании в "кулинарную". По словам владельца компании Юрия Косюка, этот переход позволит стать более ориентированным на потребителя продукции. Стратегия будет реализована масштабно втечение нескольких последующих лет.

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