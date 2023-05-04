Косово та Сербія не можуть домовитися про зниження напруженості в регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Косово та Сербія не можуть домовитися про зниження напруженості на півночі Косово, каже верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Лідерам Косово та Сербії не вдалося домовитися про те, як знизити напруженість у районах із сербською більшістю на півночі Косово.
У березні Приштина та Белград усно погодилися реалізувати підтримуваний Заходом план, спрямований на покращення зв’язків, але з тих пір не було помітно прогресу.
Близько 50 000 сербів, які живуть на півночі Косова, досі відмовляються брати участь у косовських інституціях, включаючи поліцію, судову систему та муніципальні органи влади. Вони бойкотували місцеві вибори, організовані косовською владою минулого місяця.
Боррель сказав, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Косово Альбіном Курті та президентом Сербії Александром Вучичем він висловив "серйозну стурбованість ситуацією на півночі Косово" після виборів "з дуже низькою явкою".
Він закликав сторони піти на компроміс і попередив, що будь-яка подальша ескалація може "підірвати" реалізацію підтримуваної ЄС угоди щодо нормалізації відносин.
Вучич і Курті не змогли домовитися про рамки для забезпечення більшої автономії для муніципалітетів із сербською більшістю, що є умовою, яку поставили серби для участі в інститутах Косова.
Курті сказав журналістам, що проект пропозиції про більшу автономію для муніципалітетів з сербською більшістю, який був представлений на зустрічі у вівторок, не відповідає конституції Косова і не може бути прийнятий.
"Я дуже стурбований. Зрозуміло, що Приштина не хоче виконувати свої зобов'язання", - сказав Вучич журналістам.
Однак у вівторок обидві сторони пообіцяли працювати разом, щоб знайти місця поховання часів війни в Косово, щоб ідентифікувати останки тих, хто досі вважається зниклим безвісти під час конфлікту 1998-99 років.
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