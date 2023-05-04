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Косово та Сербія не можуть домовитися про зниження напруженості в регіоні

Косово та Сербія не можуть домовитися про зниження напруженості в регіоні

Київ • УНН

 • 1329415 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Косово та Сербія не можуть домовитися про зниження напруженості на півночі Косово, каже верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Лідерам Косово та Сербії не вдалося домовитися про те, як знизити напруженість у районах із сербською більшістю на півночі Косово. 

У березні Приштина та Белград усно погодилися реалізувати підтримуваний Заходом план, спрямований на покращення зв’язків, але з тих пір не було помітно прогресу.

Близько 50 000 сербів, які живуть на півночі Косова, досі відмовляються брати участь у косовських інституціях, включаючи поліцію, судову систему та муніципальні органи влади. Вони бойкотували місцеві вибори, організовані косовською владою минулого місяця.

Боррель сказав, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Косово Альбіном Курті та президентом Сербії Александром Вучичем він висловив "серйозну стурбованість ситуацією на півночі Косово" після виборів "з дуже низькою явкою".

Він закликав сторони піти на компроміс і попередив, що будь-яка подальша ескалація може "підірвати" реалізацію підтримуваної ЄС угоди щодо нормалізації відносин.

Вучич і Курті не змогли домовитися про рамки для забезпечення більшої автономії для муніципалітетів із сербською більшістю, що є умовою, яку поставили серби для участі в інститутах Косова.

Курті сказав журналістам, що проект пропозиції про більшу автономію для муніципалітетів з сербською більшістю, який був представлений на зустрічі у вівторок, не відповідає конституції Косова і не може бути прийнятий.

"Я дуже стурбований. Зрозуміло, що Приштина не хоче виконувати свої зобов'язання", - сказав Вучич журналістам. 

Однак у вівторок обидві сторони пообіцяли працювати разом, щоб знайти місця поховання часів війни в Косово, щоб ідентифікувати останки тих, хто досі вважається зниклим безвісти під час конфлікту 1998-99 років.

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