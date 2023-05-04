Косово и Сербия не могут договориться о понижении напряженности в регионе

Детали

Лидерам Косово и Сербии не удалось договориться о том, как снизить напряженность в районах с сербским большинством на севере Косово.

В марте Приштина и Белград устно согласились реализовать поддерживаемый Западом план, направленный на улучшение связей, но с тех пор не было заметно прогресса.

Около 50 000 сербов, живущих на севере Косово, до сих пор отказываются участвовать в косовских институтах, включая полицию, судебную систему и муниципальные власти. Они бойкотировали местные выборы, организованные косовскими властями в прошлом месяце.

Боррель сказал, что во время встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем, он выразил "серьезную обеспокоенность ситуацией на севере Косово" после выборов "с очень низкой явкой".

Он призвал стороны пойти на компромисс и предупредил, что любая дальнейшая эскалация может "взорвать" реализацию поддерживаемого ЕС соглашения по нормализации отношений.

Вучич и Курти не смогли договориться о рамках для обеспечения большей автономии для муниципалитетов с сербским большинством, что является условием, которое поставили сербы для участия в институтах Косово.

Курти сказал журналистам, что проект предложения о большей автономии для муниципалитетов с сербским большинством, представленный на встрече во вторник, не соответствует конституции Косово и не может быть принят.

"Я очень обеспокоен. Понятно, что Приштина не хочет выполнять свои обязательства", – сказал Вучич журналистам.

Однако во вторник обе стороны пообещали работать вместе, чтобы найти места захоронения времен войны в Косово, чтобы идентифицировать останки тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести во время конфликта 1998-99 годов.

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