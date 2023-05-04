Косово и Сербия не могут договориться о понижении напряженности в регионе

ukru
Эксклюзив
06:00 • 10496 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 97913 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 52216 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115409 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114628 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106055 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101159 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112489 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132451 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177704 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 53194 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 40196 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 66425 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 55613 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 100155 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177704 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208510 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149376 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155788 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192173 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 82943 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106413 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123141 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158606 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165313 просмотра
Актуальное
Косово и Сербия не могут договориться о понижении напряженности в регионе

Косово и Сербия не могут договориться о понижении напряженности в регионе

Киев • УНН

 • 1329415 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Косово и Сербия не могут договориться о снижении напряженности на севере Косово, говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Лидерам Косово и Сербии не удалось договориться о том, как снизить напряженность в районах с сербским большинством на севере Косово.

В марте Приштина и Белград устно согласились реализовать поддерживаемый Западом план, направленный на улучшение связей, но с тех пор не было заметно прогресса.

Около 50 000 сербов, живущих на севере Косово, до сих пор отказываются участвовать в косовских институтах, включая полицию, судебную систему и муниципальные власти. Они бойкотировали местные выборы, организованные косовскими властями в прошлом месяце.

Боррель сказал, что во время встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем, он выразил "серьезную обеспокоенность ситуацией на севере Косово" после выборов "с очень низкой явкой".

Он призвал стороны пойти на компромисс и предупредил, что любая дальнейшая эскалация может "взорвать" реализацию поддерживаемого ЕС соглашения по нормализации отношений.

Вучич и Курти не смогли договориться о рамках для обеспечения большей автономии для муниципалитетов с сербским большинством, что является условием, которое поставили сербы для участия в институтах Косово.

Курти сказал журналистам, что проект предложения о большей автономии для муниципалитетов с сербским большинством, представленный на встрече во вторник, не соответствует конституции Косово и не может быть принят.

"Я очень обеспокоен. Понятно, что Приштина не хочет выполнять свои обязательства", – сказал Вучич журналистам.

Однако во вторник обе стороны пообещали работать вместе, чтобы найти места захоронения времен войны в Косово, чтобы идентифицировать останки тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести во время конфликта 1998-99 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сербия "разочарована" Украиной, Грецией, Словакией, воздержавшихся во время голосования в СЕ по Косово

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы