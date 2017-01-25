Косово і Сербія домовилися про діалог для нормалізації відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Лідери Косова та Сербії пізно ввечері у вівторок на саміті в Брюсселі домовилися провести переговори на високому рівні про встановлення нормальних відносин, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Ми намагатимемося знизити напруженість у відносинах між двома сторонами, щоб спробувати діяти відповідально і стримувати себе”, — сказав прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич після зустрічі.
Переговори між лідерами з Приштини та Белграда на найвищому з дотепер зафіксованих рівнів організував Євросоюз, який прагне сприяти розв’язанню конфлікту між балканськими сусідами, що прагнуть у майбутньому вступити до ЄС.
Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні наголосила після зустрічі, що нормалізація відносин є “ключовою для обох сторін у досягненні ними прогресу на шляхах до Європейського союзу”.
До початку переговорів косовські лідери звинуватили Сербію в спробі “дестабілізувати” Косово. Зокрема, президент Косова Хашим Тачі звинуватив Белград у змові з метою взяти під контроль анклав, який був частиною Сербії до оголошення Косовом незалежності в 2008 році.