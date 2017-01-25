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Косово и Сербия договорились о диалоге для нормализации отношений

Косово и Сербия договорились о диалоге для нормализации отношений

Киев • УНН

 • 6656 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Лидеры Косово и Сербии поздно вечером во вторник на саммите в Брюсселе договорились провести переговоры на высоком уровне об установлении нормальных отношений, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы постараемся снизить напряженность в отношениях между двумя сторонами, чтобы попытаться действовать ответственно и сдерживать себя", - сказал премьер-министр Сербии Вучич после встречи.

Переговоры между лидерами из Приштины и Белграда на самом высоком до сих пор зафиксированном уровне организовал Евросоюз, который стремится способствовать решению конфликта между балканскими соседями, которые стремятся в будущем вступить в ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила после встречи, что нормализация отношений является "ключевой для обеих сторон в продвижении вперед на путях к Европейскому союзу".

До начала переговоров косовские лидеры обвинили Сербию в попытке "дестабилизировать" Косово. В частности, президент Косово Хашим Тачи обвинил Белград в сговоре с целью взять под контроль анклав, который был частью Сербии до объявления Косово независимости в 2008 году.

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