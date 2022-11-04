Космічна програма України пройшла перше читання у парламенті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроект №6129 про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю, 4 листопада, у Telegram, пише УНН.
"За" - 282 голосів народних депутатів України.
Цитата
"Проектом закону пропонується затвердити загальнодержавну цільову науково-технічної космічну програму на 2021-2025 роки", - повідомив Мельничук.
Деталі
Як повідомляється, сукупність завдань і заходів програми на 2021-2025 роки передбачає виконання перспективних проєктів, розроблення ключових зразків космічної техніки, організацію робіт, орієнтовних на кінцевого користувача, принципове покращення міжнародного співробітництва, одержання вагомих результатів в пріоритетних напрямках національного розвитку, в першу чергу у забезпечені завдань національної безпеки та оборони.
Нагадаємо
Торік Кабмін затвердив проект космічної програми України до 2025 року.