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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Космічна програма України пройшла перше читання у парламенті

Космічна програма України пройшла перше читання у парламенті

Київ • УНН

 • 408119 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроект №6129 про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у п'ятницю, 4 листопада, у Telegram, пише УНН.

"За" - 282 голосів народних депутатів України.

Цитата

"Проектом закону пропонується затвердити загальнодержавну цільову науково-технічної космічну програму на 2021-2025 роки", - повідомив Мельничук.

Деталі

Як повідомляється, сукупність завдань і заходів програми на 2021-2025 роки передбачає виконання перспективних проєктів, розроблення ключових зразків космічної техніки, організацію робіт, орієнтовних на кінцевого користувача, принципове покращення міжнародного співробітництва, одержання вагомих результатів в пріоритетних напрямках національного розвитку, в першу чергу у забезпечені завдань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо

Торік Кабмін затвердив проект космічної програми України до 2025 року.

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