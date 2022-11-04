Космическая программа Украины прошла первое чтение в парламенте

"За" – 282 голосов народных депутатов Украины.

Цитата

"Проектом закона предлагается утвердить общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2021-2025 годы", - сообщил Мельничук.

Детали

Как сообщается, совокупность задач и мероприятий программы на 2021-2025 годы предусматривает выполнение перспективных проектов, разработку ключевых образцов космической техники, организацию работ, ориентировочных на конечного пользователя, принципиальное улучшение международного сотрудничества, получение весомых результатов в приоритетных направлениях национального развития, в первую очередь в обеспечении задач национальной безопасности и обороны.

Напомним

В прошлом году Кабмин утвердил проект космической программы Украины до 2025 года.