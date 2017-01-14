Косметику та парфуми трьома автівками намагались нелегально провезти на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Три транспортні засоби намагались незаконно перемістити на неконтрольовану територію товари народного вжитку, косметику та парфумерну продукцію. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, три транспортні засоби, які намагались перемітити на неконтрольовану територію товари народного вжитку, косметику та парфумерну продукцію прикордонники та представники фіскальної служби зупинили на контрольних пунктах вїзду — виїзду “Новотроїцьке” та “Мар’їнка”.
Вантажі вартістю понад 40 тисяч гривень передали до фіскальної служби.
Нагадаємо, на окупований Донбас везуть SIM-карти, пакети і цигарки.