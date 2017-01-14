Косметику и духи тремя автомобилями пытались нелегально провезти на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Три транспортных средства пытались незаконно переместить на неконтролируемую территорию товары народного потребления, косметику и парфюмерную продукцию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, три транспортных средства, которые пытались переместить на неконтролируемую территорию товары народного потребления, косметику и парфюмерную продукцию пограничники и представители фискальной службы остановили на контрольных пунктах въезда - выезда "Новотроицкое" и "Марьинка".
Грузы стоимостью более 40 000 гривен передали фискальной службе.
Напомним, на оккупированный Донбасс везут SIM-карты, пакеты и сигареты.