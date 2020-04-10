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Корупційна схема податківців: НАБУ і САП завершили розслідування щодо керівниці регіональної ДПС

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Завершено розслідування у справі стосовно пропозиції та надання 25 тис. доларів хабара виконуючою обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ і САП завершили розслідування факту пропозиції та надання 25 тис. доларів США неправомірної вигоди виконуючою обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби однієї з областей", - йдеться у повідомленні.

Також 9 квітня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду.

Як нагадує НАБУ, очільниця регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цієї ж області щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. доларів США. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Слідство задокументувало факт надання неправомірної вигоди, яка мала стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовцем регіональної прокуратури.

Нагадаємо, 13 січня 2020 року керівника регіональної податкової викрили на наданні неправомірної вигоди у розмірі 25 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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