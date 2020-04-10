Коррупционная схема налоговиков: НАБУ и САП завершили расследование в отношении руководительницы региональной ГНС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Завершено расследование по делу в отношении предложения и предоставления 25 тыс. долларов взятки исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"НАБУ и САП завершили расследование факта предложения и предоставления 25 тыс. долларов США неправомерной выгоды исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей", - говорится в сообщении.
Также 9 апреля 2020 года стороне защиты открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Как напоминает НАБУ, глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этой же области ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долларов США. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности уголовной.
Следствие задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды, которая должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.
Напомним, 13 января 2020 года руководителя региональной налоговой разоблачили в предоставлении неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов.