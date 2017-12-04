Корупцією в ДЕЦ має зайнятися НАБУ - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сфера лікарських засобів в Україні має високий відсоток корумпованості і здатна приносити значні прибутки, тим, хто очолює схеми нелегальної реєстрації лікарських засобів. Про це УНН розповів експерт з соціальної політики, народний депутат минулих скликань Андрій Павловський, коментуючи кримінальне провадження щодо фальшування реєстраційних досьє службовими особами Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України.
В цій справі ДЕЦ (щодо фальшування реєстраційних досьє, - ред.) явно проглядаються інтереси вищих посадових осіб. Тому, за розслідування має взятися НАБУ, бо це є великий суспільний резонанс. Також я думаю, що нардепи повинні звернутися відповідним зверненням до НАБУ аби пришвидшити процес”, - сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чиновники Державного експертного центру МОЗ України підозрюються в перевищенні службових повноважень і порушенні процедури реєстрації лікарських засобів. За даними слідства, службові особи ДЕЦ реєстрували медпрепарати на основі завідомо неправдивих документів або ж без повного досьє.