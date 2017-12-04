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Коррупцией в ГЭЦ должно заняться НАБУ - эксперт

Коррупцией в ГЭЦ должно заняться НАБУ - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сфера лекарственных средств в Украине имеет высокий процент коррумпированности и способна приносить большие прибыли, тем, кто возглавляет схемы нелегальной регистрации лекарственных средств. Об этом рассказал эксперт по социальной политике, народный депутат прошлых созывов Андрей Павловский, коментируя уголовное производство по фальсификации регистрационных досье должностными лицами Государственного экспертного центра (ГЭЦ) МОЗ Украины.

В этом деле ГЭЦ (по фальсификации регистрационных досье, - ред.) явно просматриваются интересы высших должностных лиц. Поэтому, за расследование должно взяться НАБУ, потому что это большой общественный резонанс. Также я думаю, что нардепы должны обратиться соответствующим обращением к НАБУ чтобы ускорить процесс", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, чиновники Государственного экспертного центра МЗ Украины подозреваются в превышении служебных полномочий и нарушении процедуры регистрации лекарственных средств. По данным следствия, должностные лица ДЭЦ регистрировали медпрепараты на основе заведомо ложных документов или без полного досье.

Украинские Национальные Новости

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