Коррупцией в ГЭЦ должно заняться НАБУ - эксперт

В этом деле ГЭЦ (по фальсификации регистрационных досье, - ред.) явно просматриваются интересы высших должностных лиц. Поэтому, за расследование должно взяться НАБУ, потому что это большой общественный резонанс. Также я думаю, что нардепы должны обратиться соответствующим обращением к НАБУ чтобы ускорить процесс", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, чиновники Государственного экспертного центра МЗ Украины подозреваются в превышении служебных полномочий и нарушении процедуры регистрации лекарственных средств. По данным следствия, должностные лица ДЭЦ регистрировали медпрепараты на основе заведомо ложных документов или без полного досье.