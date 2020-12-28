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Корупція в оборонній сфері: завершено розслідування щодо сина Гладковського

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно сина колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського — Ігоря у справі щодо отримання хабара за забезпечення надання 7 млн гривень фінансової допомоги. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

Корупція в оборонній сфері: завершено розслідування щодо сина Гладковського

“28 грудня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, у справі стосовно особи, яка отримала неправомірну вигоду за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП “Житомирський бронетанковий завод”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваному та його захисту для ознайомлення.

“Після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.

Також зауважується, що це один з епізодів у справі ухилення від сплати майже 50 млн гривень податків на постачанні комплектуючих до військової техніки.

“Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків на суму майже 50 млн гривень на постачанні комплектуючих до військової техніки, встановлено,  що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством “Оптимумспецдеталь”, розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром” (далі — Концерн) з ухиленням від сплати податків з таких операцій", - йдеться у повідомленні.

До реалізації цієї злочинної схеми особи з метою отримання переваг для вищевказаного товариства під час фінансово-господарських відносин з державними підприємствами — учасниками Концерну залучили особу, близький родич якої на той час обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та в Міжвідомчій комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

“У 2016 році організатори схеми звернулися до залученої особи, аби той вплинув на прийняття генеральним директором Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт“ рішення щодо надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП „Житомирський бронетанковий завод“, яке за ці кошти сплатило б свої фінансові зобов’язання товаристу „Оптимумспецдеталь“ у договорах на постачання товарів”, — зазначається в повідомленні.

Так, результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв’язки особи, стало перерахування коштів спочатку на рахунки ДП “ЖБТЗ”, а потім на рахунки ТОВ “Оптимумспецдеталь” у сумі 7 100 196 гривень.

Після легалізації отриманих коштів, особа за свої “послуги” отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. гривень.

Нагадаємо, сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського — Ігорю повідомили про підозру в зловживанні впливом.

Як повідомлялося, чотирьом особам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму 49,342 млн гривень та легалізації цих коштів. Йдеться про злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну “Укроборонпром”.

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