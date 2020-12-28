Коррупция в оборонной сфере: завершено расследование в отношении сына Гладковского

"28 декабря 2020 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, по делу в отношении лица, получившего неправомерную выгоду за обеспечение предоставления беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодня материалы дела открыто подозреваемому и его защите для ознакомления.

"После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что это один из эпизодов в деле уклонения от уплаты почти 50 млн гривен налогов на поставке комплектующих к военной технике.

"Так, в ходе досудебного расследования уголовного производства в отношении уклонения от уплаты налогов на сумму почти 50 млн гривен на поставке комплектующих к военной технике, установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в госпредприятия Государственного концерна "Укроборонпром" (далее - Концерн) с уклонением от уплаты налогов с таких операций", - говорится в сообщении.

К реализации этой преступной схемы лица с целью получения преимуществ для вышеуказанного общества во время финансово-хозяйственных отношений с государственными предприятиями - участниками Концерна привлекли лицо, близкий родственник которого в то время занимал должности в Совете национальной безопасности и обороны Украины и в Межведомственной комиссии по вопросам оборонно промышленного комплекса.

"В 2016 году организаторы схемы обратились к привлеченному лицу, чтобы тот повлиял на принятие генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" решения о предоставлении беспроцентной возвратной финансовой помощи в сумме 7 млн гривен от Государственной компании в пользу ГП "Житомирский бронетанковый завод", которое за эти средства уплатило бы свои финансовые обязательства обществу "Оптимумспецдеталь" в договорах на поставку товаров", - отмечается в сообщении.

Так, результатом выполнения этих договоренностей, на которые влияли родственные связи лица, стало перечисление средств сначала на счета ГП "ЖБТЗ", а затем на счета ООО "Оптимумспецдеталь" в сумме 7100196 гривен.

После легализации полученных средств, лицо за свои "услуги" получило неправомерную выгоду эквивалентную 950 тыс. гривен.

Напомним, сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского - Игорю сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Как сообщалось, четырем лицам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 49,342 млн гривен и легализации этих средств. Речь идет о преступной схеме поставок комплектующих для военной техники в государственных Государственного концерна "Укроборонпром".