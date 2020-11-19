Корупція в Держприкордонслужбі: з початку року відкрито понад 30 проваджень

"У структурі ДПСУ за корупційними статтями відкрито: 28 кримінальних проваджень за статтею 368 ККУ “Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”, з них стосовно 10 військовослужбовців винесено вирок та встановлено покарання, щодо решти 18 військовослужбовців — триває досудове слідство; 6 кримінальних проваджень за статтею 369-2 ККУ “Зловживання впливом”, триває досудове слідство“, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що днями Служба безпеки України викрила системне вимагання хабарів на митному посту в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, низку митників затримано.



Нагадаємо, що в вересні іноземець намагався підкупити прикордонників в аеропорту "Бориспіль".