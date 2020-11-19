Коррупция в Госпогранслужбе: с начала года открыто более 30 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. С начала 2020 года по "коррупционным" статьям Уголовного кодекса было открыто 34 производства в отношении сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщили УНН в ГПСУ в ответ на запрос.
"В структуре ГПСУ по коррупционным статьям открыто: 28 уголовных производств по статье 368 УКУ "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом", из них в отношении 10 военнослужащих вынесен приговор и установлено наказание, по остальным 18 военнослужащим - продолжается досудебное следствие, 6 уголовных производств по статье 369-2 УКУ "Злоупотребление влиянием", продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.
Добавим, что на днях Служба безопасности Украины разоблачила системное вымогательство взяток на таможенном посту в Международном аэропорту "Борисполь", ряд таможенников задержали.
Напомним, что в сентябре иностранец пытался подкупить пограничников в аэропорту "Борисполь".