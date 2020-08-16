Корупціонер та шантажист: за що Президента просять звільнити Артема Ситника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На сайті електронних петицій Президента України з'явилася петиція про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, повідомляє УНН.
Автором петиції виступив Попович Ростислав Ігорович.
У петиції вказується, що НАБУ не виконує покладені на нього завдання, постійно потрапляє в скандали через некомпетентність, професійну непридатність, ангажованості директора і надзвичайно низького професійного рівня його працівників.
Так, вказується, що за п’ять років існування серед “досягнень” головного антикорупційного органу:
- корупціонером визнано директора НАБУ Артема Ситника, згідно рішення Рівненського апеляційного суду від 03.12.2019 р.
- держава (платники податків) витратила на НАБУ понад 4 млрд. грн., а НАБУ державі повернуло лише 600 млн. грн.
- за час існування НАБУ корупції в Україні менше не стало, а швидше навпаки: згідно дослідження Transparency International за 2019 рік Україна втратила 2 бали і опустилася на 5 позицій в антикорупційному рейтингу.
- все частіше НАБУ стає інструментом політичного впливу, шантажу. Напередодні важливих державних призначень дивним чином активізується Артем Ситник із обшуками. Це навряд чи може говорити про випадковий збіг, а швидше про цілеспрямовану спробу дискредитації тих чи інших осіб.
- майже всі судові рішення по справах, ініційованих НАБУ, винесені за результатами укладених з підозрюваними угод зі слідством. Тобто вони, скоріше, досягнуті за рахунок тиску та шантажу й не можуть слугувати підтвердженням якісної роботи детективів НАБУ.
Нагадаємо, Артем Ситник був призначений на посаду в 2015 році.
У 2019 Ситника, на підставі рішення суду, внесли в реєстр осіб які вчинили корупційні діяння. Також, в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ситник таємно відвідує 5 президента України Петра Порошенка.