Корупціонер та шантажист: за що Президента просять звільнити Артема Ситника

ukru
18:42 • 29509 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 61620 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 76649 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109188 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116037 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115477 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 149982 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124825 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124559 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123795 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 107004 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105793 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77026 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100220 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71222 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71222 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100220 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77026 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 149982 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116335 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49797 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57280 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107408 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125712 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125144 перегляди
Актуальне
Корупціонер та шантажист: за що Президента просять звільнити Артема Ситника

Корупціонер та шантажист: за що Президента просять звільнити Артема Ситника

Київ • УНН

 • 17498 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На сайті електронних петицій Президента України з'явилася петиція про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, повідомляє УНН.

Автором петиції виступив Попович Ростислав Ігорович.

У петиції вказується, що НАБУ не виконує покладені на нього завдання, постійно потрапляє в скандали через некомпетентність, професійну непридатність, ангажованості директора і надзвичайно низького професійного рівня його працівників.

Так, вказується, що за п’ять років існування серед “досягнень” головного антикорупційного органу:

- корупціонером визнано директора НАБУ Артема Ситника, згідно рішення Рівненського апеляційного суду від 03.12.2019 р.

- держава (платники податків) витратила на НАБУ понад 4 млрд. грн., а НАБУ державі повернуло лише 600 млн. грн.

- за час існування НАБУ корупції в Україні менше не стало, а швидше навпаки: згідно дослідження Transparency International за 2019 рік Україна втратила 2 бали і опустилася на 5 позицій в антикорупційному рейтингу.

- все частіше НАБУ стає інструментом політичного впливу, шантажу. Напередодні важливих державних призначень дивним чином активізується Артем Ситник із обшуками. Це навряд чи може говорити про випадковий збіг, а швидше про цілеспрямовану спробу дискредитації тих чи інших осіб.

- майже всі судові рішення по справах, ініційованих НАБУ, винесені за результатами укладених з підозрюваними угод зі слідством. Тобто вони, скоріше, досягнуті за рахунок тиску та шантажу й не можуть слугувати підтвердженням якісної роботи детективів НАБУ.

Нагадаємо, Артем Ситник був призначений на посаду в 2015 році.

У 2019 Ситника, на підставі рішення суду, внесли в реєстр осіб які вчинили корупційні діяння. Також, в ЗМІ з’являлася інформація про те, що Ситник таємно відвідує 5 президента України Петра Порошенка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92