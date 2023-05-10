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Корпус № 19 Києво-Печерської лаври належить державі: у Мінкульті спростували приналежність корпусу громадській організації

Корпус № 19 Києво-Печерської лаври належить державі: у Мінкульті спростували приналежність корпусу громадській організації

Київ • УНН

 • 2227866 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що Корпус № 19 Києво-Печерської лаври належить державі, а не одній із громадських організацій, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, 9 травня відбувся брифінг про незаконне використання державного майна Українським товариством охорони памʼяток історії та культури (УТОПІК).

Приміщення корпусу № 19, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, належить державі та знаходиться на балансі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Будівля також є пам’яткою архітектури місцевого значення.

"В 1996 році корпус № 19 передали Українському товариству охорони памʼяток історії та культури (УТОПІК) у безоплатне користування для розміщення там фондів Національного музею народної архітектури та побуту України. Однак органом управління музею визначено Міністерство культури та інформаційної політики України.

Цілком логічно, що музей має укласти договір оренди з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по місту Києву, а не з громадською організацією УТОПІК. Приміщення повинно використовуватися для розміщення та експонування фондових експонатів музею", - написали в МКІП.

Також, постановою уряду № 359 від 21 квітня 2023 року було відмінено постанову 1996 року, яка надавала право УТОПІКу безоплатно користуватись корпусом № 19 для розміщення фондів НМНАПУ.

Нагадаємо

Комісія МКІП передала у користування держави 16 корпусів Києво-Печерської лаври.

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