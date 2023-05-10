Корпус № 19 Киево-Печерской лавры принадлежит государству: в Минкульте опровергли принадлежность корпуса общественной организации

Детали

Как отмечается, 9 мая состоялся брифинг о незаконном использовании государственного имущества Украинским обществом охраны памятников истории и культуры (УООПИК).

Помещение корпуса № 19, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, принадлежит государству и находится на балансе Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Здание также является памятником архитектуры местного значения.

"В 1996 году корпус № 19 передали Украинскому обществу охраны памятников истории и культуры (УООПИК) в безвозмездное пользование для размещения там фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Однако органом управления музея определено Министерство культуры и информационной политики Украины.

Вполне логично, что музей должен заключить договор аренды с Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по городу Киеву, а не с общественной организацией УООПИК. Помещение должно использоваться для размещения и экспонирования фондовых экспонатов музея", - написали в МКИП.

Также, постановлением правительства № 359 от 21 апреля 2023 года было отменено постановление 1996 года, которое давало право УООПИКу бесплатно пользоваться корпусом № 19 для размещения фондов НМНАПУ.

Напомним

Комиссия МКИП передала в пользование государства 16 корпусов Киево-Печерской лавры.